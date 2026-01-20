IHA TV: в Турции, предположительно, обнаружили тело пловца Свечникова

По информации агентства, морская полиция обнаружила неопознанное мужское тело, одетое в костюм для плавания, оно доставлено на берег

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. В турецком Босфоре найдено неопознанное тело, морская полиция предполагает, что это может быть российский пловец Николай Свечников. Об этом сообщает агентство IHA TV.

Отмечается, что морская полиция обнаружила неопознанное мужское тело, одетое в костюм для плавания, оно доставлено на берег. Другие подробности не уточняются.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Позднее Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что активные поиски Свечникова были прекращены, однако следствие по делу о его пропаже продолжается.