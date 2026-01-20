"Украинская правда": за Тимошенко внесли уже более трети залога

По информации издания, деньги внесли предприниматели Сергей Рабчук и Оксана Фетисова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сторонники лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко внесли уже более третьей части установленной судом суммы залога по делу о подкупе депутатов. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На выделенные для внесения залога счета поступило уже 13,65 млн гривен (около $300 тыс.) из общей суммы 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Деньги внесли предприниматели Сергей Рабчук (5 млн гривен) и Оксана Фетисова (8,65 млн гривен). Оба связаны с Константином Бондаревым - депутатом от партии Тимошенко, который считается главным спонсором этого политического движения.

Ранее Тимошенко заявляла, что не располагает средствами для выплаты залога в полном объеме. Те же деньги, которые у нее есть на счетах, по ее словам, были заблокированы финансовым мониторингом в рамках расследования дела о подкупе депутатов.

Согласно декларации об имуществе, с которой ознакомился ТАСС, на счетах Тимошенко и ее мужа было более $5 млн, однако, утверждала политик, эти деньги она передала дочери на ведение бизнеса. Муж дочери Юлии Тимошенко Евгении занимается торговлей недвижимостью в Бруклине в Нью-Йорке.