Директора омского центра обвинили в закупке жилья для сирот по завышенным ценам

Сумма ущерба превысила 61 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Директор казенного учреждения "Центр учета и содержания собственности Омской области" Виталий Самозвон обвиняется в превышении должностных полномочий при покупке квартир для детей сирот по завышенным ценам, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Сумма ущерба превысила 61 млн рублей.

"По данным следствия, обвиняемый заключил государственные контракты на приобретение 81 жилого помещения для детей-сирот, стоимость которых была необоснованно завышена и значительно отличалась от среднерыночной стоимости жилья на вторичном рынке. По результатам проведенных во время расследования судебно-оценочных экспертиз установлено завышение стоимости приобретенных для сирот квартир по сравнению со среднерыночной стоимостью жилья в регионе на сумму свыше 61 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На эти средства можно было приобрести еще 25 жилых помещений. В результате действиями обвиняемого были существенно нарушены права общества, государства и граждан. В омское правительство внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в ненадлежащем контроле за условиями заключения государственных контрактов. Дело передано в суд на рассмотрение.

В пресс-службе прокуратуры Омской области отметили, что свою вину в совершении преступления мужчина не признал. Корыстной заинтересованности в его действиях не обнаружено. Суд по ходатайству следствия наложил арест на его имущество на сумму 9 млн рублей.