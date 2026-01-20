В ДНР гражданину Великобритании вынесли заочный приговор за наемничество

Френсис Стил принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 29-летнего гражданина Великобритании Френсиса Стила к 13 годам колонии. Мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Френсиса Стила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Стил прибыл на Украину в мае 2022 года через пограничный пункт Польши и вступил в ряды ВСУ. Прошел боевую подготовку, получил оружие и воевал против ВС РФ до осени 2025 года. За наемничество получил денежное вознаграждение - более 3 млн рублей в эквиваленте.

Стил признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он находится в международном розыске.