На Украине заявили, что почти половина Киева осталась без отопления

По всему Киеву действуют экстренные отключения электричества

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около половины Киева в настоящее время осталось без отопления. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг "ДТЭК") Сергей Коваленко.

Как он отметил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), без отопления сейчас находится около половины жилого фонда столицы. Коваленко добавил, что сейчас по всему Киеву действуют экстренные отключения электричества.

Ранее о том, что более 5,6 тыс. многоэтажных домов столицы остались без отопления, сообщил мэр города Виталий Кличко. Власти Украины уже заявили, что это около 46% жилого фонда Киева.

В ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. После возникли проблемы с электричеством. В районах левобережья Днепра в столице пропало водоснабжение, в другой части города вода подается со сниженным давлением. Из-за недостатка электричества поезда метро курсируют с увеличенными интервалами. Позже в энергокомпании "ДТЭК" сообщили, что в столице без электроснабжения остались более 335 тыс. человек. Владимир Зеленский признал, что в Киеве в очередной раз сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением.