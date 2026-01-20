В Омске взыскали 300 тыс. рублей с владельца собаки, искусавшей девочку

После травмирования ребенка женщина стала содержать животное в другом месте

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры принял решение взыскать 300 тыс. рублей за причинение морального ущерба с владельца бойцовской собаки, которая в сентябре прошлого года напала на 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"В целях защиты прав пострадавшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца агрессивной собаки 300 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Сегодня суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел 23 сентября на выходе из подъезда жилого дома. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у ребенка были глубокие раны на кисти и запястье с обильным кровотечением. В прокуратуре отметили, что после нападения стаффордширского терьера, которого хозяйка выгуливала без намордника, девочка была госпитализирована с травмой руки. Она длительное время находилась в больнице и потом проходила лечение в домашних условиях. По факту нападения возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

После инцидента в местных соцсетях были опубликованы еще несколько роликов с этой бойцовской собакой, которая бросается на других псов. Хозяйка не может ее удержать - на кадрах животное вырывается или тащит хозяйку за собой. После травмирования ребенка женщина стала содержать животное в другом месте.