Экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко приговорили к семи годам колонии

Его освободили в зале суда за счет отбытия наказания

Сергей Милейко © Официальный сайт правительства Тульской области

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский военный гарнизонный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко к семи годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с госконтрактами для нужд Росгвардии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Сергея Милейко виновным и назначить наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в 880 тыс. рублей", - сказал судья. Кроме того, он лишен звания генерал-лейтенанта запаса.

Милейко освобожден в зале суда за счет отбытия наказания. "В связи с зачетом сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний в виде штрафов по приговору Реутовского гарнизонного военного суда от 2021 года, назначенное Милейко основное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет считать отбытым и освободить его из-под стражи в зале суда", - сказал судья.

Также суд приговорил бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова, который вместе с Милейко участвовал в мошеннической схеме, к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Московский военный гарнизонный суд частично удовлетворил гражданский иск Росгвардии к Милейко и Шальнову о взыскании 251,8 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного по делу о мошенничестве в особо крупном размере с вещевым обеспечением. "Взыскать солидарно с Сергея Милейко и Игоря Шальнова 251,8 млн рублей в счет возмещения ущерба. В остальной части суммы иска отказать", - сказал судья.

Изначально Милейко было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Однако после дачи признательных показаний и явки с повинной дело было переквалифицировано на статью о мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с ООО "Спецшвейснаб", которым руководил Игорь Шальнов, Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии. Он, по собственному признанию, стремился ускорить выполнение оборонного заказа к значимым мероприятиям 2018 года - выборам президента и чемпионату мира по футболу. Милейко содействовал включению заранее согласованных с Шальновым коммерческих предложений в документацию, что позволило формировать цены выше рыночных. В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Аналогичная схема, по данным следствия, использовалась и в 2019 году - тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей.

Ранее ФАС России указала на недопустимость применения рыночных методов ценообразования в рамках гособоронзаказа, однако, несмотря на это, в 2019 году поставки продолжились по фиктивным расчетным материалам, не отражающим реальную структуру затрат. Как отмечал Александр Хинштейн, который ранее возглавлял комитет Госдумы по информполитике, общая сумма инкриминируемого им ущерба составляет 395,7 млн рублей.