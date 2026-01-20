В Черниговской области 87% потребителей остались без электричества

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что в регионе были одновременно задействованы все три очереди специального графика аварийных отключений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Почти 90% потребителей в Черниговской области на севере Украины остались без электричества. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго" в Telegram-канале.

В Черниговской, а также в Днепропетровской области на юго-востоке Украины были применены аварийные отключения на фоне напряженной ситуации с электро- и теплоснабжением.

Так, украинский энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил в Telegram-канале, что в Днепропетровской области по указанию Укрэнерго применены экстренные отключения.

Компания "Черниговоблэнерго" сообщила, что в Черниговской области произошло экстренное отключение электроэнергии. Были одновременно задействованы все три очереди специального графика аварийных отключений. Там без электричества остались 87% потребителей области.

Ранее во вторник вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что более 15 тыс. абонентов в Днепропетровске и Зеленодольске Днепропетровской области остались без отопления в результате перебоев с электроснабжением. В Черниговской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и связи, сообщал в своем телеграм-канале глава администрации региона Вячеслав Чаус. По его информации, на севере области наблюдается сложная ситуация с электроснабжением.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.