Экс-главу Буйнакского района Дагестана арестовали по подозрению в мошенничестве

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы арестовал бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"В Кировский районный суд Махачкалы поступило ходатайство об избрании меры пресечения бывшему главе Буйнакского района Уллубию Ханмурзаеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. <...> Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 18 марта", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалу, поступившему в суд, подозреваемый, будучи главой района, по предварительному сговору с директором местного образовательного учреждения в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года фиктивно трудоустроил знакомую чиновника в школу на должность педагога-психолога. Ей незаконно начислялась заработная плата, что нанесло администрации района ущерб в крупном размере.

Ранее сообщалось о задержании правоохранительными органами в Дагестане Уллубия Ханмурзаева, заключившего контракт для прохождения службы в зоне спецоперации, а также об объявлении им голодовки, что было официально зарегистрировано в ИВС Махачкалы.