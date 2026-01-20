ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Испания не рассматривает версию саботажа при расследовании ж/д катастрофы

Министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка при этом отметил, что все гипотезы остаются рабочими
12:48

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Власти Испании не рассматривают версию саботажа при расследовании причин железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, которая унесла жизни более 40 человек. Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

"[Версия саботажа] не рассматривалась", - сказал глава МВД. В то же время он отметил, что все гипотезы остаются рабочими. 

