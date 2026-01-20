Суд вновь перенес заседание по аресту имущества Тимошенко

Оно должно пройти 21 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд в Киеве вновь отложил на день заседание по аресту имущества лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, чтобы дать защите время ознакомиться с материалами обвинения.

"Назначаю заседание на завтра, 21 января, на 10 часов утра (11:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал судья. Трансляцию заседания, которое на этот раз прошло с участием прессы, вел телеканал "Общественное. Новости".

У Тимошенко остается еще более суток для внесения залога, который составляет около $760 тыс. Ранее "Украинская правда" сообщала, что сторонники Тимошенко внесли уже более трети этой суммы, однако сама лидер партии сказала, что пока не располагает информацией об этом.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога.