Тимошенко заявила, что не знает, получится ли у нее собрать всю сумму залога

Специальная пресс-конференция по этой теме пройдет 21 января, сообщила лидер оппозиционной партии "Батькивщина"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила журналистам, что на данный момент не знает, смогут ли ее сторонники собрать полную сумму залога в размере около $760 тыс., чтобы не допустить помещения ее под стражу.

"Честно, на эту минуту не знаю. Завтра мы проведем специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что нам удалось, а что нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Новости. Live".

Ранее Тимошенко заявляла, что не располагает средствами для выплаты залога в полном объеме. Те же деньги, которые у нее есть на счетах, по ее словам, были заблокированы финансовым мониторингом в рамках расследования дела о подкупе депутатов.

Согласно декларации об имуществе, с которой ознакомился ТАСС, на счетах Тимошенко и ее мужа было более $5 млн, однако, утверждала политик, эти деньги она передала дочери на ведение бизнеса. Муж дочери Юлии Тимошенко Евгении занимается торговлей недвижимостью в Бруклине в Нью-Йорке. По информации издания "Украинская правда", сторонники Тимошенко собрали для внесения залога за нее уже $300 тыс.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога.