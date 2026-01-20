Прокуратура утвердила обвинение по делу о растрате 247 млн руб. у строительной компании

По уголовному делу проходят четверо участников организованной группы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение в отношении четырех человек, обвиняемых в растрате более чем 247 млн рублей у строительной компании, в отношении которой открыта процедура банкротства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, конкурсный управляющий строительной компании ООО "Производственно-коммерческая фирма "Гюнай" Адам Лепиев совместно с генеральным директором ООО "Райтс" Ашотом Серопяном, руководителем ООО "Научно-исследовательский центр подземных сооружений" Алексеем Харченко и его советником Иваном Зелениным вступили в состав организованной группы, созданной с целью хищения путем растраты денежных средств строительной компании, в отношении которой открыта процедура банкротства. Во исполнении преступного умысла Лепиев заключил с генеральным директором ООО "Райтс" Серопяном договор займа, на основании которого в период с апреля по июнь 2023 года на счет строительной компании было перечислено более 207 млн рублей. Также конкурсным управляющим с руководителем ООО "НИЦ ПС" Харченко был заключен ряд гражданско-правовых договоров в целях завершения строительства многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Ледово" в городе Домодедово, обязательства по которым стороны не намеревались исполнять. После перевода более чем 247 млн рублей со счета строительной компании на счет компании, подконтрольной Зеленину, злоумышленники распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, Лепиев в мае 2023 года организовал проведение торгов по продаже 99 квартир на заведомо невыгодных для строительной компании условиях, что привело к неплатежеспособности по имеющимся обязательствам перед кредиторами, в том числе участниками долевого строительства.