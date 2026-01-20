Появилось видео с найденным в Босфоре телом, предположительно, пловца Свечникова

Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза

ТАСС, 20 января. Опубликованы кадры с неопознанным телом мужчины, найденным у района Бебек на берегу Босфора. Морская полиция предполагает, что это может быть российский пловец Николай Свечников.

Морская полиция обнаружила неопознанное мужское тело, одетое в костюм для плавания, оно доставлено на берег, сообщило агентство IHA TV. Другие подробности не уточняются.

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило ТАСС информацию об обнаружении тела мужчины и сообщило, что для установления личности потребуется ДНК-экспертиза.

29-летний Николай Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Позднее Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что активные поиски Свечникова были прекращены, однако следствие по делу о его пропаже продолжается.