На МЖД в 2025 году полсотни молодых людей погибли или пострадали от зацепинга

Для снижения количества случаев зацепинга железнодорожники проводят профилактическую работу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 50 человек получили травмы в результате зацепинга на Московской железной дороге (МЖД) в 2025 году, 18 из них погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе железной дороги 20 января.

"По итогам 2025 года на полигоне Московской железной дороге 51 человек получил травму в результате зацепинга, из них 18 случаев со смертельным исходом. Большинство пострадавших - подростки в возрасте от 14 до 18 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для снижения количества случаев зацепинга железнодорожники проводят профилактическую работу. Представители столичной магистрали совместно с сотрудниками транспортной полиции организовывают рейды, регулярно проводят уроки безопасности для школьников и студентов, подростков приглашают на экскурсии на объекты железной дороги, в поездки на специальных поездах, во время которых объясняют, как правильно вести себя на железной дороге.

Московская железная дорога настоятельно просит при обнаружении зацеперов незамедлительно сообщать об этом локомотивной бригаде, сотрудникам железной дороги или представителям транспортной полиции. "Оперативная информация может помочь предотвратить трагедию и спасти человеческую жизнь", - отметил собеседник агентства.

МЖД призывает родителей и педагогов уделять особое внимание тому, чем интересуются дети и подростки, разъяснять им смертельную опасность зацепинга.