Жителя Самарской области осудили за продажу алкоголя, от которого умерли люди

Его приговорили к трем годам колонии

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Суд в Самарской области приговорил жителя Новокуйбышевска к трем годам колонии за продажу алкоголя, от отравления которым умерли три человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Новокуйбышевску следственного управления СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесении приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что фигурант в 2023 году продавал в принадлежавших ему дачных продуктовых магазинах спиртосодержащую продукцию, в которой содержался метиловый спирт в количестве, в сотни раз превышающем допустимую норму. В результате употребления алкогольного напитка умерли три человека, еще два получили средний вред здоровью.

Уточняется, что виновный осужден на три года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 1,1 млн рублей.