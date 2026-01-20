У двух уральцев изъяли 61 кг прекурсоров для производства наркотиков

На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, у которых сотрудники полиции изъяли 61 кг прекурсоров для производства наркотиков в Первоуральске Свердловской области. Фигуранты задержаны, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Свердловская полиция изъяла у двух предполагаемых наркодельцов 61 кг прекурсоров запрещенных веществ. Задержанные стали фигурантами уголовных дел, возбужденных дознавателями ОМВД России "Первоуральский" по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оба фигуранта дела прибыли в Первоуральск на разных машинах. Внутри двух автомобилей сотрудники правоохранительных органов нашли 27 и 34 кг прекурсоров. Предположительно, запрещенные вещества мужчины забрали из тайников.