Харьковская ВГА завела дело на сотрудницу горсовета Краснограда за шпионаж

Ее также подозревают в передаче украинским спецслужбам заведомо ложных доносов на сотрудников местной администрации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело на сотрудницу городского совета Краснограда, которая, по версии следствия, занималась шпионажем на украинские спецслужбы и передавала им заведомо ложные доносы на сотрудников местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"[Юлия] Подколзина, являясь сотрудницей Красноградского городского совета, использовала личные контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) для сбора и передачи информации о коллегах из местной администрации, лояльно настроенных к Российской Федерации и критически относящихся к киевскому режиму. Имеются основания полагать, что часть предоставленной ею информации была заведомо ложной и могла быть мотивирована личными конфликтами, что привело к формированию фиктивных доносов и преследованию невиновных лиц", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия Подколзиной квалифицированы по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и ст. 276 УК РФ (шпионаж).