Белгородский суд рассмотрит дело соучастницы в контрабанде 8,7 тонны кокаина

Ей грозит до 15 лет лишения свободы

БЕЛГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Белгородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела Оксаны Зубаревой, обвиняемой в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина, за которую ранее были осуждены моряки и капитан судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Белгородский районный] суд приступил к рассмотрению дела Оксаны Зубаревой", - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, в ноябре - декабре 2018 года проживавшая в Белгородской области Зубарева и подданный Испании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе международной организованной группы, наняли в России экипаж грузового судна ESER, которое должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко. По указанию обвиняемой, координирующей из Белгородской области действия соучастников, судно сменило курс. У острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина, после чего судно направилось в порт назначения, однако было вынуждено зайти в порт города Праи в Кабо-Верде, где в январе 2019 года вместе с членами экипажа было задержано местной полицией.

Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), по которому ей грозит до 15 лет лишения свободы.