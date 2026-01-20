В Брянске двое детей провалились под лед, катаясь с горки

На месте происшествия работают спасатели, водолазы и следователи

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 20 января. /ТАСС/. В Бежицком районе Брянска двое несовершеннолетних провалились под лед, катаясь на тюбингах-ватрушках на берегу реки. Причины произошедшего устанавливаются, назначена проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

"Прокуратура организовала проверку по факту происшествия с детьми на реке Десна. По предварительным данным, сегодня днем в Бежицком районе г. Брянска, рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский, двое несовершеннолетних провалились под лед на реке Десна. Причины и условия произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Организованы поисково-спасательные работы, на месте происшествия следователи и следователи-криминалисты СК России проводят следственные действия", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Прокуратура Брянской области поставила ход расследования уголовного дела на контроль.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, информация о том, что двое несовершеннолетних утонули, поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 13:34 мск. "Трагедия произошла на Десне в микрорайоне Московском. Как сообщил очевидец, дети катались на ватрушках с крутого берега реки на лед. И, как говорят, выскочили на полынью", - отмечается в сообщении.

