Мать пловца Свечникова прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу

Ее участие в процедуре обязательно, уточнил адвокат семьи российского спортсмена

СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Мать российского пловца Николая Свечникова в ближайшее время прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Альперен Чакмак.

"Участие матери в процедуре, связанной с опознанием тела и проведением ДНК-экспертизы, обязательно. Она прибудет в Стамбул в ближайшие день - два", - сказал адвокат, не уточнив, сколько может занять сама экспертиза.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона проинформировала генконсульство РФ в Стамбуле об обнаружении на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое, как считает полиция, может принадлежать пропавшему в августе 2025 года пловцу Николаю Свечникову.