Мать пловца Свечникова прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу
Редакция сайта ТАСС
13:54
обновлено 14:02
СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Мать российского пловца Николая Свечникова в ближайшее время прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Альперен Чакмак.
"Участие матери в процедуре, связанной с опознанием тела и проведением ДНК-экспертизы, обязательно. Она прибудет в Стамбул в ближайшие день - два", - сказал адвокат, не уточнив, сколько может занять сама экспертиза.
Ранее сообщалось, что турецкая сторона проинформировала генконсульство РФ в Стамбуле об обнаружении на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое, как считает полиция, может принадлежать пропавшему в августе 2025 года пловцу Николаю Свечникову.