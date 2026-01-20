ТАСС: в мэрии Горячего Ключа провели обыски

Мероприятия связаны с нарушениями, допущенными при вводе в эксплуатацию школы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Обыски проведены в мэрии города Горячий Ключ, в частности у одного из заместителей главы, в связи с нарушениями, допущенными при вводе в эксплуатацию школы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Краснодарского края.

"Проведены обыски" , - сообщил собеседник агентства, уточнив, что мероприятия связаны с нарушениями, допущенными при вводе в эксплуатацию школы.

Он добавил, что, в частности, обыск проведен у заместителя главы города Юрия Былино, который подписывал разрешение на ввод в эксплуатацию школы.