В Калининграде осудили участников преступной группы за контрабанду янтаря

При совершении преступления калининградцы, в частности, использовали беспилотный летательный аппарат

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Суд в Калининградской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих участников преступной группы по делу о контрабанде свыше 250 кг янтаря. При совершении преступления калининградцы, в частности, использовали беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении Калининградского областного суда.

"Судом установлено, что в августе 2023 года жители области С. и М. с помощью соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали подготовку и транспортировку более 251 кг янтаря. Они планировали переправить камень в Литву через реку Неман. Для этого, используя беспилотник, они перекинули трос через реку и с его помощью закрепили мешки с янтарем, чтобы переместить их на территорию Литвы, однако их противоправные действия были пресечены сотрудниками пограничного управления. <...> Приговором Советского городского суда С. и М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ - "Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов". Из незаконного оборота изъят янтарь стоимостью более 7,2 млн рублей. На заседании подсудимые полностью признали свою вину.

Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении областного суда.