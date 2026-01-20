ТАСС стало известно, когда проведут ДНК-экспертизу найденного в Босфоре тела

В турецких правоохранительных органах отметили, что для процедуры нужна кровь родных российского пловца Николая Свечникова

Редакция сайта ТАСС

© Cukurova Gazetesi/ X

СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Обнаруженное в Босфоре тело мужчины в костюме для плавания совпадает по описанию с пропавшим в августе 2025 года во время заплыва через пролив российским пловцом Николаем Свечниковым. Однако для установления личности потребуется ДНК-экспертиза, ее проведут после взятия образцов крови у родственников спортсмена после их прибытия в Стамбул, сообщил ТАСС источник в местной правоохранительной системе.

Читайте также Тайна исчезновения в Босфоре: куда мог пропасть российский пловец в оживленном проливе

"Точно установить личность можно будет только после проведения экспертизы в департаменте судебной медицины, которая займет время. Иные выводы пока преждевременны", - сказал он.

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек, где находился финиш межконтинентального заплыва, обнаружили утром 20 января с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно доставлено в бюро судмедэкспертизы.

Власти Стамбула проинформировали об обнаружении тела российское генконсульство, отметив, что по предположению полиции речь может идти о пропавшем пловце Свечникове. В генконсульстве сообщили, что для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы.