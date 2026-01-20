На Кубани при пожаре погибли женщина и трое детей

Заведено уголовное дело

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Женщина, ее двое детей и новорожденный внук погибли при пожаре в частном доме в Абинском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Абинскому району СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летней женщины, ее 6 и 9-летних детей и новорожденного внука (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в официальном заявлении.

Установлено, что пожар произошел в частном доме в станице Холмской. Старшая дочь хозяйки дома успела выбраться и вызвала пожарных.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что при проливке и разборе завалов были обнаружены тела четырех человек. Площадь пожара составила 50 кв. м, возгорание было ликвидировано силами 30 пожарных и 11 единиц техники.

Следователи установят точную причину и очаг возгорания. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз.