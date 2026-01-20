В Саратове осудили экс-работника фирмы-субподрядчика по реконструкции театра

Ему назначили три года колонии строгого режима

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. Суд признал бывшего представителя субподрядной организации, выполнявшей работы по реконструкции Саратовского академического театра оперы и балета, виновным в даче крупной взятки. Ему назначили три года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Приговором суда бывшему представителю субподрядной организации назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Фигуранта признали виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Как установил суд, в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года злоумышленник передал главному инженеру театра часть взятки в размере свыше 1,1 млн рублей от общей обещанной суммы в 2 млн рублей. Деньги предназначались для ускоренного согласования документов по реконструкции здания.

В августе 2025 года был осужден взяткополучатель - бывший главный инженер театра. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

О проблемах с реконструкцией

Здание театра возвели в 1803 году в центре Саратова, затем его несколько раз перестраивали и достраивали. Реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия, началась в 2020 году, ей занялась компания "Адепт строй". Работы в тот момент оценили более чем в 1,5 млрд рублей. Изначально реконструкцию планировали завершить в конце 2022 года, позже сроки окончания работ перенесли на 2023 год. В октябре 202 года власти расторгли контракт с лишенным лицензии генподрядчиком.

Осенью 2024 года суд приговорил бывшего председателя комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области к четырем годам колонии. Его признали виновным в превышении полномочий при реконструкции театра. В марте 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении инженера театра.

Губернатор Роман Бусаргин обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой помочь с реализацией проекта. Спикер нижней палаты парламента РФ в марте 2025 года рассказал, что достигнута договоренность о реставрации театра московской компанией, которая специализируется на работах такого рода.