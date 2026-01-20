В Бурятии восемь человек пострадали в массовом ДТП

В аварии участвовало семь машин

© МВД России по Республике Бурятия/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием семи машин, восемь человек пострадали. Об этом сообщили в МВД по республике.

"Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства массового ДТП, произошедшего сегодня вечером в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. По предварительным данным, около 18:00 на ул. Забайкальская 54-летний водитель автомобиля Nissan Caravan, в связи с внезапным ухудшением здоровья, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Toyota Camry, который от удара выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом Fiat Ducato", - говорится в сообщении.

После этого Nissan Caravan столкнулся с машиной Honda Accord, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai ix35, который от удара совершил столкновение с автомобилем Honda Freed. Кроме того, потерявший управление автомобиль Nissan Caravan столкнулся с автомобилем Toyota Esquire.

Как уточняется, в результате ДТП за медицинской помощью обратились водители пяти транспортных средств и три пассажира.