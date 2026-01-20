В Дагестане раскрыли майнинг-ферму с 18 аппаратами

На место происшествия вызвали оперативную группу, представителей энергокомпании и правоохранительные органы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Майнинг-ферму с 18 устройствами для добычи криптовалюты обнаружили в дагестанском селе Унцукуль. Об этом сообщает министерство энергетики и тарифов региона.

"В селе Унцукуль Унцукульского района выявлена <...> функционирующая майнинг-ферма. По информации специалистов филиала "Дагэнерго", на объекте обнаружены 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Каждое устройство имело мощность около 3,5 кВт, что в сумме составило примерно 63 кВт установленной мощности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия были вызваны оперативная группа, представители энергокомпании и правоохранительные органы.

"Все оборудование изъято до выяснения обстоятельств", - добавили в Минэнерго республики.