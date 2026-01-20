ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Шебекине от удара дрона ВСУ погиб мирный житель

Оперативные службы устанавливают его личность
15:13

БЕЛГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате удара дрона ВСУ в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В городе Шебекине от очередного целенаправленного удара вражеского дрона, предварительно, погиб один мирный житель", - говорится в сообщении.

Оперативные службы устанавливают личность погибшего, его автомобиль полностью сгорел. 

