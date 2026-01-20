С экс-главы Мичуринска взыскали 3,2 млн рублей за ущерб бюджету

Из-за его действий муниципалитет не только получил крупный долг, но и утратил право собственности на залоговое имущество

ТАМБОВ, 20 января. /ТАСС/. Суд обязал бывшего главу Мичуринска Тамбовской области Александра Кузнецова выплатить свыше 3,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного его незаконными действиями. Решение вынесено по иску прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Как установлено судом, в 2016 году администрация Мичуринска под руководством Кузнецова заключила сделку по приобретению здания устаревшей котельной стоимостью около 30 млн рублей, использовав в качестве залога муниципальное имущество - торговые площади. При этом у городского бюджета на тот момент не было средств для оплаты контракта. В результате действий бывшего градоначальника муниципалитет не только получил крупный долг, но и утратил право собственности на залоговое имущество, лишившись возможности получать от него доход.

"В целях защиты интересов муниципального образования прокуратура направила в суд иск о взыскании с виновного причиненного ущерба. Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены на сумму более 3,2 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного органа.

В 2020 году Мичуринский городской суд признал Александра Кузнецова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.