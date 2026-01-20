"Страна": более 75% территории Киева осталось без света

Отключения отмечаются во всех районах украинской столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Свет отключился более чем на 75% территории Киева. Об этом сообщило издание "Страна".

Отмечается, что отключения зафиксированы во всех районах столицы.

В ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. После возникли проблемы с электричеством. В районах левобережья Днепра в столице пропало водоснабжение, в другой части города вода подается со сниженным давлением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами. Позже в энергокомпании "ДТЭК" сообщили, что в столице без электроснабжения остались более 335 тыс. человек. Владимир Зеленский признал, что в Киеве в очередной раз сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением.