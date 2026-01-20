В Тамбовской области завели дело о неуплате 300 млн рублей налогов

Основанием для этого стали материалы, направленные управлением Федеральной налоговой службы по региону

ТАМБОВ, 20 января. /ТАСС/. Тамбовское управление СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора дорожно-строительной организации по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Основанием стали материалы, направленные управлением Федеральной налоговой службы по региону.

"Следствием установлено, что подозреваемый умышленно включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с контрагентами. В декларациях по НДС и налогу на прибыль были указаны недостоверные данные о приобретении товаров и услуг. В результате необоснованного применения налоговых вычетов, <...> руководитель организации уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2022 год в размере более 300 млн рублей", - отметили в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возмещение причиненного государству ущерба, подчеркнули в ведомстве.