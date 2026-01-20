В нескольких регионах России объявляли ракетную опасность

Опасность объявляли в Орловской, Воронежской, Липецкой и Тульской областях

ОРЕЛ, 20 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли в Орловской, Воронежской, Липецкой и Тульской областях. Об этом сообщали губернаторы регионов в своих Telegram-каналах.

"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", - написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

О введении режима ракетной опасности сообщили также губернаторы Воронежской и Липецкой областей Александр Гусев и Игорь Артамонов.

"На территории региона объявлена ракетная опасность", - написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Позже губернаторы выпустили сообщения об отмене.

В новость внесены изменения (22:29 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.