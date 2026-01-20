В Геленджике объявили опасность атаки БПЛА

При звучании сирен необходимо зайти в здание

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена в Геленджике, возможно звучание сирен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов.

"Внимание! Опасность БПЛА. Возможно звучание сирен. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких", - говорится в сообщении.

Глава города напомнил, что при звучании сирен необходимо зайти в здание - подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря, а также о запрете на съемку и публикацию материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб.