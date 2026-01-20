В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

Жителям города напомнили о мерах безопасности

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории города Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в сообщении.

Мэр напомнил о мерах безопасности: не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если на улице, то нужно укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.