"Страна": в Днепропетровске служащий ТЦК открыл огонь в конфликте с гражданскими

По информации издания, сотрудники территориального центра комплектования также применяли газовые баллончики

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Конфликт между работниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и гражданским населением произошел в Днепропетровске. В ходе него сотрудник ТЦК открыл огонь из пистолета. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, в ходе конфликта сотрудники ТЦК применяли и газовые баллончики. К сообщению также прикреплено видео, на котором видно человека в военной форме, делающего выстрел из пистолета.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов задерживают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и в других общественных местах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, нередко с риском для жизни.