При атаке ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа

Речь идет о Тимофее Тайлокове

БЕЛГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что он погиб в результате атаки беспилотника ВСУ.

По данным оперштаба, после удара ВСУ по коммерческому объекту в селе Головчино, Тайлоков выехал на место прилета для оценки последствий атаки, чтобы помочь жителям. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Тайлоков получил тяжелые ранения. Врачи скорой пытались его спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью. У Тайлокова осталось двое маленьких детей.

В ведомстве отметили, что он был человеком "необычайной храбрости и никогда не отступал перед трудностями".