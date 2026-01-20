При атаке ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа
20:25
обновлено 20:49
БЕЛГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона.
Уточняется, что он погиб в результате атаки беспилотника ВСУ.
По данным оперштаба, после удара ВСУ по коммерческому объекту в селе Головчино, Тайлоков выехал на место прилета для оценки последствий атаки, чтобы помочь жителям. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Тайлоков получил тяжелые ранения. Врачи скорой пытались его спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью. У Тайлокова осталось двое маленьких детей.
В ведомстве отметили, что он был человеком "необычайной храбрости и никогда не отступал перед трудностями".