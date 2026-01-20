В Адыгее из-за атаки БПЛА произошел пожар

Возгорание затронуло многоквартирный дом и парковку

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МАЙКОП, 20 января. /ТАСС/. Из-за атаки БПЛА в многоквартирном доме Тахтамукайского района Адыгеи начался пожар, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Как он уточнил, возгорание затронуло также парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На место выехал глава района Аскер Савв.

Кумпилов отметил, что все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан.