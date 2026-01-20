В Коми задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

У мужчины был затяжной конфликт с семьей девочки

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 14-летней жительницы Инты в Республике Коми. У мужчины 1988 года рождения был затяжной конфликт с семьей девочки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней жительницы Инты. В ходе расследования получены данные о причастности к совершению преступления мужчины 1988 года рождения, с которым у семьи девочки был затяжной конфликт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Тело девочки с телесными повреждениями было обнаружено в нежилой квартире подъезда, в котором проживала ее семья и подозреваемый.

Дело об умышленном причинении смерти было возбуждено по факту исчезновения 14-летней жительницы города Инты.