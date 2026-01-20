В Белгородской области из-за ракетной атаки ВСУ повреждены энергообъекты

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку на Белгородскую область.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей", - сообщил глава региона.

Как сообщил Гладков, по предварительной информации, пострадавших нет. Однако без последствий не обошлось - из-за атаки повреждены предприятия энергетического комплекса области.

Специалисты проводят разминирование объектов и приступают к их восстановлению. На местах работают оперативные службы. Информация о других последствиях уточняется.