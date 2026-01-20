В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

Мэр города Андрей Прошунин отметил, что жертв и разрушений нет

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 января. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА в Сочи отменена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - говорится в сообщении.

Прошунин отметил, что жертв и разрушений в результате атаки БПЛА в Сочи нет, обнаружено падение мелких обломков на одной из улиц. "Жертв и пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На улице Транспортной обнаружено падение мелких обломков. Информация поступила от жителей многоквартирного дома по телефону 112. К месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы", - написал он.