Площадь пожара в Протвине увеличилась до 10 тыс. кв. м

В здании частично обрушилась кровля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Площадь возгорания в Протвине Московской области увеличилась до 10 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Группировка сил и средств увеличена. К тушению привлечено 55 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС России сообщили об увеличении площади пожара до 10 тыс. кв. м. Также там сообщили о локализации возгорания.

