В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК и дома

По предварительным данным, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

ОРЕЛ, 21 января. /ТАСС/. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома получили повреждения в результате атаки ВСУ на Орловскую область. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил глава региона в Маx.

Также, по словам Клычкова, в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении. "Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий", - сообщил он.

Вечером 20 января в Орловской области была объявлена ракетная опасность, которая длилась с 22:30 до 23:32 мск.