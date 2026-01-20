EFE: в ЧП с пригородным поездом в Каталонии погиб человек

Еще 15 пострадали

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ EFE

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере 1 человек погиб, не менее 15 пострадали в результате столкновения поезда с подпорной стеной, которая обрушилась на рельсы, в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, погиб машинист состава. Поезд шел по линии в провинции Барселона. На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция.

18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия) следовавший из Малаги в Мадрид поезд, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате случившегося погибли не менее 42 человек.