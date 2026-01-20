В Адыгее из-за удара БПЛА по многоквартирному дому пострадали восемь человек

В том числе ранения получил ребенок

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Из-за удара БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Как он уточнил, семь пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет.

Предварительно, по данным Кумпилова, на парковке у дома сгорели 15 автомобилей, также 25 повреждены. К оценке ущерба приступят утром.