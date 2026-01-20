На юге Польши сошел с рельсов пассажирский поезд

Как сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак, при происшествии никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© ASSOCIATED PRESS, архив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Региональный электропоезд сошел с рельсов на юге Польши вечером 20 января, находившиеся в нем пассажиры не пострадали. Об этом сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.

"По информации, предоставленной компанией "Польские железные дороги", после 21:00 на участке Мехув - Сломники, железнодорожная линия Варшава - Краков, произошел сход с рельсов части состава поезда компании Polregio. В поезде находились около 20 человек, никто не пострадал", - написал министр в X.

Причины и обстоятельства инцидента пока не установлены, сообщил пресс-секретарь Польских железных дорог Кароль Якубовский.