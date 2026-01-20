В Краснодарском крае жильцов дома эвакуируют после падения обломков БПЛА

Территория оцеплена, на месте работают специальные службы

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоэтажкой в поселке Афипском Краснодарского Края, жильцов эвакуируют для проведения разминирования. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один из обломков беспилотника - боевая часть. Жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают оперативные службы.