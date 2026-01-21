В Адыгее тяжелораненных из-за удара БПЛА по многоэтажному дому нет

Несколько человек получили осколочные ранения от стекол

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи получили ранения стеклом. Тяжелораненых нет, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савва.

"На текущий момент у нас нет информации о тяжелораненых. Есть несколько человек, [получивших] осколочные ранения от стекол. Их забрала скорая, с ними работают медики", - сказал Савва, в видео с которым опубликовано в Telegram-канале правительства Адыгеи.

По его словам, для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения в одной из близлежащих школ. В дальнейшем их планируют перевести. На территории района работает телефон горячей линии.