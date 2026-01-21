В Адыгее ввели режим ЧС районного уровня после удара БПЛА по дому
Редакция сайта ТАСС
01:03
КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Режим ЧС районного уровня будет введен в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА.
Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.