В Адыгее ввели режим ЧС районного уровня после удара БПЛА по дому

С утра специалисты начнут комплексную работу по оценке ущерба, сообщил глава республики Мурат Кумпилов

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Режим ЧС районного уровня будет введен в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА.

Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.