Защита Тимура Иванова изучила более чем половину материалов дела о взятках

Как заявил один из адвокатов бывшего замминистра обороны, проводить заседание в закрытом виде нецелесообразно, "это чистый формализм со стороны следствия"

Редакция сайта ТАСС

Тимур Иванов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и его защитники ознакомились с 250 томами (всего 450) уголовного дела о получении им двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Об этом заявил один из адвокатов обвиняемого в Мосгорсуде во время продления ему срока ареста, на котором присутствовал корреспондент ТАСС.

Читайте также Имущество в доход государства. Суд частично удовлетворил иск ГП к Тимуру Иванову

"Мы ознакомились уже с 250 томами уголовного дела, поэтому считаем нецелесообразным проводить заседание в закрытом режиме - это чистый формализм со стороны следствия", - сказал защитник перед тем, как суд по просьбе следователя закрыл заседание.

По словам адвоката, с момента задержания Иванова ни одно его ходатайство о свидании даже с матерью удовлетворено не было. Всего материалы второго уголовного дела Иванова содержат около 450 томов.

После того как все участники судопроизводства ознакомятся с материалами, дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем в случае принятия положительного решения надзорный орган направит его в суд для рассмотрения по существу. Как сообщалось ранее, материалы дела против заключившего сделку со следствием бизнесмена Сергея Бородина выделены из дела Иванова и будут рассматриваться в суде отдельно.

Московский городской суд ранее продлил срок ареста Иванову до конца апреля. Судебное заседание прошло в закрытом для СМИ и публики режиме по просьбе следователя, мотивировавшего свое ходатайство тайной следствия. Мосгорсуд позднее рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста признавшему вину бизнесмену Александру Фомину и Бородину.

Следствие по делу экс-замминистра завершено, а Иванов, которому расширили обвинение в получении взяток и незаконном обороте оружия, не признал вину ни по одному из пунктов вмененного ему обвинения. Защита Иванова заявляла ТАСС, что намерена доказать в суде его невиновность. В окончательной редакции Иванову предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).